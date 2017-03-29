Tatlı Bela 25.Bölüm Fragmanı 30 Mart Yeni Bölüm Shlok Astha Şok Sahne

Kanal 7'nin sevilen Hint Dizisi Tatlı Bela 30 Mart yeni bölüm tanıtımında Shlok ile Astha Kayboldukları orman yolundan sonra sığındıkları bu köy tarafından şiddetle uyarılırlar. Köylüler Tarafından Shloka Sert Sözler sarfedilince Astha araya girerek kocası Shloku korumaya çalışır. Köyden kaçmayı başaran Shlok ile astha sakin bir yere gelirler.

ailesinden babasının tutuklandığını öğrenen Astha bunun ehsabını shloka sorar. ama Shlok ise bu konu ile ilgili hiçbir ilgisi olmadığını Asthaya anlatamaz Astha Shloku terkedip evine gider. ama Annesi tarafından sert bir dille uyarılır. Anjali ise Başına gelen olaylardan Asthayı suçlar. ve bunun bedelini Asth'ya ödetmekte kararlıdır. yeni bölümde Asthayı neler bekliyor. Tatlı bela yeni bölümü ile Kanal 7 ekranlarında

TATLI BELA KONUSU:

Aşk ve nefretin mücadelesini hayat görüşleri ve toplumsal statüleri birbirinden tamamen farklı olan Shlok ve Ashta’nın kesişen hayatları üzerinden anlatan Tatlı Bela, aşkın gücünü bir kez daha gözler önüne serecek. Severek evlendiği eşiyle annesinin baskıları sonucu arası açılan Shlok, aşka olan umudunu kaybetmiş, paranın gücüne her şeyden daha çok inanarak yaşamını sürdürmeye başlamıştır.

Tuhaf bir rastlantı sonucu karşılaştığı Ashta ise iyilik dolu kalbi sayesinde çevresindeki insanları mutlu etmek isteyen, duygulara değer veren güzel bir genç kızdır. Tesadüflerin kendilerini birbirine kenetlediğinden habersiz olan ikili her karşılaşmada birbirleriyle kavga etseler de yaşanacak sürpriz gelişmeler Shlok ve Ashta’yı birbirlerine bağlayacaktır.