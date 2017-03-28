Tatlı Bela 24.Bölüm Fragmanı 29 Mart Yeni Bölüm Shlok Astha Neler Olacak?

Kanal 7'nin en çok izlenen dizilerinden Tatlı Bela Yeni bölüm Nefesleri kesecek. Balayı için yollara çıkan Astha ile Shlok ormanın derinliklerinde kaybolular. Shlok Astha'yı düştüğü çukurdan kurtarıp Götürmeyi başaracakmı bir köye sığınan Astha ile Shlok köy halkı tarafından dışlanırlar yeni bölümde Astha ile Shloku hangi tehlikeler bekliyor. Avde ise Niranjan ve Anjali Asrha ile Shlok'un kaybolduklarını düşünüp paniğe kapılırlar. Tatlı Bela 24.Yeni Bölümü ile Ekrana gelecek. sakın kaçırmayınız

Astha ve Shlok balayına gitmek için yola çıkar fakat yolda karşılaştıkları sorunlar nedeniyle kaybolurlar. Shlok’a ulaşamayan Agnihotri ailesinde ise telaş artar. Shlok ve Astha balayına gitmek için yola çıkar. Fakat yolda arabanın arıza yapmasını fırsat bilen Astha ormana kaçar.

Ormanda köpek tarafından kovalanan Astha çukura düşer. Shlok ise onu kurtarmak için şart koşsa da Astha direnir. Fakat sonunda Shlok kazanır. Öte yandan Niranjan onlardan haber alamadığı için telaşlanır. Niranjan Anjali’ye sorumsuz olduğu için kızar. Astha yüzünden Niranjan’ın gözünden düştüğünü düşünen Anjali Astha’ya kin besler. Astha ve Shlok ise ormanda kaybolur.

Tatlı Bela Konusu:

Aşk ve nefretin mücadelesini hayat görüşleri ve toplumsal statüleri birbirinden tamamen farklı olan Shlok ve Ashta’nın kesişen hayatları üzerinden anlatan Tatlı Bela, aşkın gücünü bir kez daha gözler önüne serecek. Severek evlendiği eşiyle annesinin baskıları sonucu arası açılan Shlok, aşka olan umudunu kaybetmiş, paranın gücüne her şeyden daha çok inanarak yaşamını sürdürmeye başlamıştır.

Tuhaf bir rastlantı sonucu karşılaştığı Ashta ise iyilik dolu kalbi sayesinde çevresindeki insanları mutlu etmek isteyen, duygulara değer veren güzel bir genç kızdır. Tesadüflerin kendilerini birbirine kenetlediğinden habersiz olan ikili her karşılaşmada birbirleriyle kavga etseler de yaşanacak sürpriz gelişmeler Shlok ve Ashta’yı birbirlerine bağlayacaktır.