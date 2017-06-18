Tatilde Çekyat Üstüne Hayatını Kaybetti

2 yıl önce Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışırken memleketi Eskişehir'e tayini çıkan Tuncay Dingeç, 3 gün önce Antalya'ya tatile geldi. Şeker hastası olduğu belirtilen Tuncay Dingeç, dün gece Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi 305 Sokak üzerinde bulunan apartmanın altındaki kahvede arkadaşları ile sohbet etti.



Bugün öğlen aynı kahveye gelen arkadaşları, apartman bahçesinde bulunan çekyatta üzeri çıplak halde oturan, uyuduğunu düşündükleri Dingeç'i kahvaltı yapması için yanlarına çağırdı. Arkadaşlarının çağrılarına yanıt vermeyen Tuncay Dingeç'in hareketsiz yattığını görenler 112'yi aradı.



Sağlık ekipleri, yanındaki çantada insülin iğneleri ve elbiseleri bulunan çantanın da yer aldığı Dingeç'in öldüğünü belirledi. Tuncay Dingeç'in, kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polisler, telefonla Tuncay Dingeç'in ağabeyini aradı. Ancak ağabey kardeşi ile 15 yıldır konuşmadığını söyleyerek telefonu kapattı. Eşinden ayrıldığı belirtilen Tuncay Dingeç'in cansız bedeni, Antalya'da oturan bir yakını tarafından alınarak Uncalı Mezarlığı morguna götürüldü.



Görgü tanığı Nazif Ezgi, Tuncay Dingeç'in Antalya'ya tatile geldiğini belirterek, “Dükkanı saat 12.00 gibi açtım. Kahvaltı hazırladık, arkadaşı çağırmaya gönderdik. O da çekyatta uzanıyordu oturur şekilde. Baktık konuşmuyor ve hareket etmiyor, hemen 112 ekiplerini aradık. Şeker hastasıydı. Her sene buraya geliyordu" dedi.