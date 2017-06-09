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Tatil Yolunda Eski Eşinin Boğazını Kesen Şahıs Tutuklandı

Konya'dan aldığı eski eşini Antalya'ya götürürken tartışan sonra da boğazını kesen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezavine gönderildi.

09 Haziran 2017 Cuma 17:27
Tatil Yolunda Eski Eşinin Boğazını Kesen Şahıs Tutuklandı

KONYA'da, birlikte tatile gitmek için yola çıktığı boşandığı eşi 22 yaşındaki Fatma Nur Duran'ı, yolda araç içinde dövüp, boğazını bıçakla kesen Nurettin Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedavi altına olan Duran'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Konya- Antalya karayolunun Seydişehir İlçesi İncesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Merkez Meram İlçesi'nde oturan evli Fatma Nur Duran, geçen çarşamba günü ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki oğlu ile 3 ay önce dünyaya getirdiği kız bebeğini de yanına alıp evden ayrıldı. Geri dönmeyen Duran'ın eşi Yusuf Duran, durumdan şüphelenip polise kayıp başvurusunda bulundu.

Fatma Nur Duran, iddiaya göre dün, 2 çocuğu ve boşandığı eşi Nurettin Şen ile birlikte Antalya'ya tatile gitmek için yola çıktı. Nurettin Şen ve Fatma Nur Duran arasında araçta, belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Şen, arıza yaptığını öne sürdüğü aracı yolun sağına çekip, Duran'ı dövdü, bıçakla boğazını kesti. Ardından Duran'ı, ikinci eşinden olan kızıyla birlikte araçtan atıp, oğlunu yanına alarak kaçtı.

Genç kadını kanlar içinde gören çevredekiler, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulansla Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kafatasında da çatlaklar olduğu saptanan Duran'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Bebek ise  Duran'ın ailesine teslim edildi.

Kaçan Nurettin Şen de dün gece merkez Meram İlçesi Çomaklı Mahallesi'nde saklandığı evde Güven Timleri tarafından yakalandı. Şen, daha sonra Seydişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen Şen, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  



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