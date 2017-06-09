Tarsus'ta Yolcu Otobüsü İle Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 22.15 sıralarında D-400 karayolu Keloğlu Köprüsü yakınındaki kavşakta meydana geldi. Batman'dan Antalya'ya giden Abdullah Cihan yönetimindeki 07 LJM 60 plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Saygılı yönetimindeki 33 ND 053 plakalı kamyon ile çarpıştıktan sonra yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Otobüsün hostes koltuğunda sıkışan yardımcı şoför 47 yaşındaki İlhami Ayiş, olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüler ile otobüste bulunan 18 yolcu ise yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan İlhami Ayiş'in cenazesi ise morga kondu.