Galeriler Videolar
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
97978
ALTIN
144.903
DOLAR
3.5265
STERLİN
4.5232
EURO
3.9542
FETÖ'den Tutuklu Başkana, Yaş ve Sağlık Durumu Tahliyesi!
FETÖ'den Tutuklu Başkana, Yaş ve...
Tarsus'ta Yolcu Otobüsü İle Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı
Tarsus'ta Yolcu Otobüsü İle Kamyon...
TEM Otoyolunda Suriyeli Dilenci Çocuk Kaza Kurbanı
TEM Otoyolunda Suriyeli Dilenci Çocuk...
Cenazeler karışınca 24 saatte 2 kez toprağa verildi
Cenazeler karışınca 24 saatte 2...
Fuhuşa Yer Temin Eden 83 Yaşındaki Sanık Tutuklandı
Fuhuşa Yer Temin Eden 83...

Tarsus'ta Yolcu Otobüsü İle Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Antalya'ya giden Batman otobüsü ile bir kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada yardımcı şoför hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı...

09 Haziran 2017 Cuma 00:35
Tarsus'ta Yolcu Otobüsü İle Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı

MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında D-400 karayolu Keloğlu Köprüsü yakınındaki kavşakta meydana geldi. Batman'dan Antalya'ya giden Abdullah Cihan yönetimindeki 07 LJM 60 plakalı yolcu otobüsü, Mehmet Saygılı yönetimindeki 33 ND 053 plakalı kamyon ile çarpıştıktan sonra yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Otobüsün hostes koltuğunda sıkışan yardımcı şoför 47 yaşındaki İlhami Ayiş, olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüler ile otobüste bulunan 18 yolcu ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan İlhami Ayiş'in cenazesi ise morga kondu.



Son Güncelleme: 09.06.2017 00:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'den Tutuklu Başkana, Yaş ve Sağlık Durumu Tahliyesi!
FETÖ'den Tutuklu Başkana, Yaş ve Sağlık Durumu Tahliyesi!
Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan Krizinde Nasıl Rol Alacak?
Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan Krizinde Nasıl Rol Alacak?
TEM Otoyolunda Suriyeli Dilenci Çocuk Kaza Kurbanı
TEM Otoyolunda Suriyeli Dilenci Çocuk Kaza Kurbanı
Çukurca'da PKK, Roketle Skorsky Helikopteri Vurdu!
Çukurca'da PKK, Roketle Skorsky Helikopteri Vurdu!
Duramayan Minibüs Önce Sokakta, Sonra da Girdiği Evde Bir Çocuğu Ezdi
Duramayan Minibüs Önce Sokakta, Sonra da Girdiği Evde Bir Çocuğu Ezdi
Şehit Annesinden Yürek Dağlayan Sözler : Ben Seni Uçakla mı Gönderdim!
Şehit Annesinden Yürek Dağlayan Sözler : Ben Seni Uçakla mı Gönderdim!
Cenazeler karışınca 24 saatte 2 kez toprağa verildi
Cenazeler karışınca 24 saatte 2 kez toprağa verildi
Teleferik Değil, Elektrikli Tabut!
Teleferik Değil, Elektrikli Tabut!
CHP sordu : 130 Kişilik Listede Neden Adil Öksüz Yok?
CHP sordu : 130 Kişilik Listede Neden Adil Öksüz Yok?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim