Tarsus'da Neler Oluyor?

Hürriyet.com'un haberine göre, olayın esrarını bir yıldır çözmeye çalışan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, kazı çalışmasını, Hıristiyanlığın önemli isimlerinden Tarsuslu Aziz Paul’ün kayıp İncil’ini bulmak için yaptıklarını iddia etti. Kazıdan önce Vatikan'dan gelen koordinatlarla define avcılarının çalıştırıldığını söyleyen Atıcı, bu kazının arkeolojik olmadığını söyledi.

Arkeoloji Derneği ile görüştüğünü söyleyen Atıcı, arkeologların korkudan gelmediğini öne sürdü. Kazının, define aramak için olduğunu vurgulayan Vekil, kazı yerindeki yetkililerle de görüştüğünü olayın uluslararası bağlantısı olduğunu yani Vatikan ile ilişkisi olduğunu söylediklerini belirtti.

Daha önce de kazı ile ilgili esrarengiz gelişmeler yaşandığına vurgu yapan Atıcı, kazı alınında bir polisin güya intihar ettiğini ancak aslında tabancasını temizlerken ensesinden vurulduğunu ve dönemin savcısınının da sözde buna inanıp dosyayı kapattığını anlattı. Atıcı, o İncil'in Vatikan'ın eline geçmesi halinde tekrar alınamayacağını çok büyük bir hazine olduğunu söyledi.