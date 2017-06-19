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Tarlasında 567 Kök Hint Keneviri Çıktı; "Haberim Yok" Dedi
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Tarlasında 567 Kök Hint Keneviri Çıktı; "Haberim Yok" Dedi

ADANA'da polis ekipleri, mısır tarlasından söktükleri 567 kök hintkenevirini sırtlarında taşıyarak topladı, tarla sahibi ise gözaltına alındı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 11:01
Tarlasında 567 Kök Hint Keneviri Çıktı; "Haberim Yok" Dedi

ADANA'da polis ekipleri, mısır tarlasından söktükleri 567 kök hintkenevirini sırtlarında taşıyarak topladı, tarla sahibi ise gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine, merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Zeytinli Mahallesi'nde bulunan mısır tarlası içinde hintkeneviri olduğu ihbarı geldi. Tarlaya gelen ekipler, mısırların arasında boyları 2.5 metreye ulaşan 567 kök hintkeneviri buldu.

Tarım işçisi gibi çalışan polisler kenevirleri kazma kürekle söküp, sırtlarında taşıyarak tarladan çıkardı. Gözaltına alınan tarla sahibi Ahmet K. kenevirlerden haberinin olmadığını söyledi.

Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
 



Son Güncelleme: 19.06.2017 11:05
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