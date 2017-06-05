Tarlada Çalışan Kadınların Üstüne Yıldırım Düştü

TOKAT merkeze bağlı Madas Köyü'nde tarlaya yıldırım düşmesi sonucu 50 yaşındaki Kadriye Çetin öldü, 20 yaşındaki Zeynep Çetin ise yaralandı.



Saat 14.30 sıralarında Madas Köyü yakınlarında tarlada çalışan Kadriye Çetin ile akrabası Zeynep Çetin'in üzerine yıldırım düştü. Kadriye Çetin olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan Zeynep Çetin ise Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadriye Çetin'in cesedi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hafif yaralanan Zeynep Çetin’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.