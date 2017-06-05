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Tarlada Çalışan Kadınların Üstüne Yıldırım Düştü

Tokat'ta tarlada çalışan 2 kadının üstüne yıldırım düştü. Meydana gelen olayda Kadriye Çetin öldü, 20 yaşındaki Zeynep Çetin ise yaralandı.

05 Haziran 2017 Pazartesi 17:53
Tarlada Çalışan Kadınların Üstüne Yıldırım Düştü

 TOKAT merkeze bağlı Madas Köyü'nde tarlaya yıldırım düşmesi sonucu 50 yaşındaki Kadriye Çetin öldü, 20 yaşındaki Zeynep Çetin ise yaralandı.

Saat 14.30 sıralarında Madas Köyü yakınlarında tarlada çalışan Kadriye Çetin ile akrabası Zeynep Çetin'in üzerine yıldırım düştü. Kadriye Çetin olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan Zeynep Çetin ise Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadriye Çetin'in cesedi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hafif yaralanan Zeynep Çetin’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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