Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde, Gözne- Arslanköy yolu Arslanköy kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen, tarım işçilerinin taşındığı 33 MN 180 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kazanın meydana geldiği yolun ve bekleyenlerin görüntüsü

- Devrilen otobüsün farklı açılardan genel görüntüsü

- Kazada yaralananların yola savrulan eşyalarından detay görüntü

- İtfaiye ekiplerinin incelemesinden görüntü

- Bir çocuğa ait oyuncak kedinin detay görüntüsü

- Ceset torbalarının görüntüsü

- Otobüsün genel görüntüsü

- Görevli bir aracın görüntüsü

- İtfaiye görevlilerinden detay

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()



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