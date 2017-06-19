Tarım İşçileri Yine Kamyonetle Taşındı : 4 Ölü 13 Yaralalı

MARDİN'in Midyat İlçesi'nde her ikisi de tarım işçisi taşıyan iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.



Kaza, Mardin-Midyat karayolunda bulanan Duzova Mahallesi yakınlarında bu sabah meydana geldi. 35 yaşındaki Mehmet Alkan yönetiminde ve tarım işçilerini taşıyan 47 IB 588 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen yine tarım işçilerini taşıyan 44 yaşındaki Yusuf Akpınar yönetimindeki 35 HB 3927 plakalı kamyonet iddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle çarpıştı.



Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı. Yaralaılar Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yaralı yakınları hastaneye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.