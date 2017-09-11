Tarihi tabletin yolculuğu: Bartın'dan Zonguldak'a

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Perşembe Beldesi'nde oturan C.Ç.'nin, elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığını öğrendi. Jandarmanın alıcı gibi irtibat kurduğu C.Ç., buluşma noktasında elinde 13'üncü Yüzyıl'dan Cenevizliler dönemine ait olduğu değerlendirilen tabletle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, üzerinde insan figürü ve çeşitli desenler bulunan tableti Bartın'da yaptığı bir kazıda mezarda bulduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.