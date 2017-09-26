Galeriler Videolar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102968
ALTIN
148.441
DOLAR
3.5338
STERLİN
4.7629
EURO
4.1758
417 kişi MHP'den istifa etti!
417 kişi MHP'den istifa etti!
Galatasaray'da Tolga Ciğerci şoku yaşanıyor !
Galatasaray'da Tolga Ciğerci şoku yaşanıyor...
Irak askerleri, TSK'nın tatbikat alanına geldi
Irak askerleri, TSK'nın tatbikat alanına...
Çocuğunu okula götüren anneye silahlı saldırı yapıldı !
Çocuğunu okula götüren anneye silahlı...
Karabük Valisi Çeber, 'Göbeksiz Müdür' kampanyası başlattı!
Karabük Valisi Çeber, 'Göbeksiz Müdür'...

Tapu ve kadastroda yeni sistem

Kayseri Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Erdoğan Büyükboyacı, tapu sahiplerinin taşınmazlarını tapu müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden web-tapu sistemiyle yönetebileceğini söyledi.

26 Eylül 2017 Salı 10:37
Tapu ve kadastroda yeni sistem

Sistemlerinde yapılan değişiklikle ilgili konuşan Kayseri Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Erdoğan Büyükboyacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tapu sahiplerinin taşınmazlarını,  müdürlüklere gitmeden internet üzerinden yönetebileceği web-tapu sistemini hayata geçirdi. Büyükboyacı, "E-devlet doğrulama sistemiyle birlikte kullanılabilecek uygulamada sisteme girenler taşınmazlarına ait bilgileri görüntüleyip, gerektiğinde karşı tarafın da görüntüleyebilmesi için yetki verebilecek. Tapu sahibi devir işlemleri öncesinde başvurularını web-tapu ile taşınmazları üzerinde işlem yapılmamasına yönelik beyanda bulunabilecek. Tapu sahipleri söz konusu sistem üzerinden yapacağı işlemlerin her aşamasında SMS ile bilgilendirilecek" ifadelerini kullandı. Büyükboyacı şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız https://portal.tkgm.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak web-tapu uygulamasına ulaşabileceklerdir. Vatandaşlarımız web-tapu uygulamasında bulunan tapu bilgisi al seçeneği ile taşınmazlarına ait takyidatlı tapu bilgilerini görüntüleyebilecekler, yetki ver seçeneği ile istedikleri taşınmazla ilgili başka birisine yetki verebilecekler, başvuru yap seçeneği ile Tapu Müdürlüğüne gitmeden başvurularını yapabilecekler ve gerekli belgeleri taratarak sistem üzerinden gönderebilecekler. SMS ile bildirilen tapu harcı ve döner sermaye ücretini online olarak yatırarak Tapu Müdürlüğü tarafından imza için SMS ile bildirilecek randevu saatinde Tapu Müdürlüğü'ne giderek işlemlerini tamamlayabileceklerdir. Beyan tesis et seçeneği ile de dolandırıcılara ve sahteciliğe karşı Tapu Müdürlüğü'ne gitmeden sistem üzerinden taşınmazları üzerinde herhangi bir işlem yapılmaması için beyan verebileceklerdir."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
417 kişi MHP'den istifa etti!
417 kişi MHP'den istifa etti!
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan sınav açıklamaları !
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan sınav açıklamaları !
Irak askerleri, TSK'nın tatbikat alanına geldi
Irak askerleri, TSK'nın tatbikat alanına geldi
Çocuğunu okula götüren anneye silahlı saldırı yapıldı !
Çocuğunu okula götüren anneye silahlı saldırı yapıldı !
Hakkari'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
Hakkari'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
AB Bakanı Ömer Çelik'ten son dakika referandum açıklaması !
AB Bakanı Ömer Çelik'ten son dakika referandum açıklaması !
Son Dakika ... Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul uyarısı geldi !
Son Dakika ... Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul uyarısı geldi !
ByLock kullandığı iddia edilen şirket yöneticilerine operasyon: 11 gözaltı
ByLock kullandığı iddia edilen şirket yöneticilerine operasyon: 11 gözaltı
Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı geldi !
Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı geldi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim