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Tansu Çiller, İmar Sorunu İçin mi Erdoğan'a Yakın Duruyor?

Sözcü Gazetesi Yazarı Can Ataklı, Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller'in son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarında boy göstermesini analiz etti.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:47
Tansu Çiller, İmar Sorunu İçin mi Erdoğan'a Yakın Duruyor?

Sözcü Gazetesinde, "Yok Artık Daha Neler Tansu Çiller mi?" başlıklı yazısında Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarında sıkçe görülmesini irdeleyen Can Ataklı,"Çiller siyasi hayatını tamamlamış bir kişi. Bazıları “dedikodu” mu yapıyor artık bilemiyorum, söylediklerine göre Özer Çiller’in birçok yerde mülkü varmış. Bunları otel ya da eğlence yeri olarak değerlendiriyormuş. İmar sorunları nedeniyle iktidara yakın olmak zorunda hissediyormuş kendini. " diye yazdı.

CAN ATAKLI YAZISINDA ŞU GÖRÜŞLERE YER VERDİ!

Tansu Eski Başbakanlardan Tansu Çiller 30 Ağustos resepsiyonunda Erdoğan’a yakın bir yerde oturunca mı çıktı bu dedikodu bilmiyorum, iki gündür medyada bir “Tansu Çiller Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak” furyası estiriliyor.

İnsan ister istemez “Yok artık daha neler” diyor. Öyle ya bir kere Çiller’in yaşı çok ilerledi. Bu saatten sonra ne siyaseti yapacak? Ayrıca O‘nun siyasi hayatı 2002 yılında sona erdi.
Çiller 2002 seçimlerinden partisini baraj altında bıraktıktan sonra siyasi hayattan fiilen silindi. Bu seçimlerden sonra hiçbir siyasi faaliyet göstermeyen, kendisine gelen tüm teklifleri “görüşmeden” reddeden Çiller’in bundan sonra siyasette olacağını sanmıyorum.

Ancak buna karşı Erdoğan’ın bulunduğu yerlerde sık sık fotoğraf vermeye çalıştığı da bir gerçek. Yanında mutlaka eşi Özer Çiller de var.
Bazıları “dedikodu” mu yapıyor artık bilemiyorum, söylediklerine göre Özer Çiller’in birçok yerde mülkü varmış. Bunları otel ya da eğlence yeri olarak değerlendiriyormuş. İmar sorunları nedeniyle iktidara yakın olmak zorunda hissediyormuş kendini. Çünkü Erdoğan izin vermezse kimse iş yapamıyormuş, bunu bilen Özer Çiller de hiçbir fırsatı kaçırmayarak yanına eşini de alıp Erdoğan’a bağlılığını belirtmek için müthiş bir çaba harcıyormuş.

Tabii bu dedikodular yayılınca “Bunun siyasi sonucu olur mutlaka” diye düşünenler Tansu Hanım’a “Cumhurbaşkanı yardımcılığı” görevini layık bulmuşlar. Çiller’in Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı dedikodusu kimden çıktı bilmiyorum ama bunun “saray kaynaklı” olması ihtimali çok yüksek.

Saray “merkezde bir siyasi oluşumu” tehdit ve tehlike olarak görüyor. Merkez siyasette adı geçebilecek isimleri kendi yanındaymış gibi göstermek istemesi çok normaldir.
Yani bana göre Erdoğan Çiller’e değil Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, meteorolojiden sorumlu bakanlık bile vermez. Ama merkezde bir siyasi oluşum kurulmadan önce “Kimse heveslenmesin, merkezdeki bütün isimler benimle birlikte” mesajını vermek için Çiller ve ailesini posasını çıkarıncaya kadar kullanır. Eğer Erdoğan, Çiller adının bir işe yarayacağına inansa bugüne kadar çoktan teklif götürürdü. Erdoğan eğer yukarıda yazdığım dedikodular doğruysa Çiller ailesinin kendisine muhtaç olduğunu biliyor. Bu durumu kullanmak ve her şeye rağmen eski AP-DYP çizgisinde olan ve Çiller’den medet umanları da bu yolla etkisizleştirmek istemesi siyaseten yanlış değildir.

Tahminim Çiller’in “Erdoğan’ın yanına yerleşecek” iddialarına cevap vermeyeceği yönündedir. O da durumu kendi lehine kullanmak, bu süreçte eşinin taleplerini iktidarın başına iletmekte avantajlı olacağını bilerek durumu idare etmek isteyecektir.

"Eski Başbakanlardan Tansu Çiller 30 Ağustos resepsiyonunda Erdoğan’a yakın bir yerde oturunca mı çıktı bu dedikodu bilmiyorum, iki gündür medyada bir “Tansu Çiller Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak” furyası estiriliyor.

İnsan ister istemez “Yok artık daha neler” diyor. Öyle ya bir kere Çiller’in yaşı çok ilerledi. Bu saatten sonra ne siyaseti yapacak? Ayrıca O‘nun siyasi hayatı 2002 yılında sona erdi.
Çiller 2002 seçimlerinden partisini baraj altında bıraktıktan sonra siyasi hayattan fiilen silindi. Bu seçimlerden sonra hiçbir siyasi faaliyet göstermeyen, kendisine gelen tüm teklifleri “görüşmeden” reddeden Çiller’in bundan sonra siyasette olacağını sanmıyorum.

Ancak buna karşı Erdoğan’ın bulunduğu yerlerde sık sık fotoğraf vermeye çalıştığı da bir gerçek. Yanında mutlaka eşi Özer Çiller de var.
Bazıları “dedikodu” mu yapıyor artık bilemiyorum, söylediklerine göre Özer Çiller’in birçok yerde mülkü varmış. Bunları otel ya da eğlence yeri olarak değerlendiriyormuş. İmar sorunları nedeniyle iktidara yakın olmak zorunda hissediyormuş kendini. Çünkü Erdoğan izin vermezse kimse iş yapamıyormuş, bunu bilen Özer Çiller de hiçbir fırsatı kaçırmayarak yanına eşini de alıp Erdoğan’a bağlılığını belirtmek için müthiş bir çaba harcıyormuş.

Tabii bu dedikodular yayılınca “Bunun siyasi sonucu olur mutlaka” diye düşünenler Tansu Hanım’a “Cumhurbaşkanı yardımcılığı” görevini layık bulmuşlar. Çiller’in Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı dedikodusu kimden çıktı bilmiyorum ama bunun “saray kaynaklı” olması ihtimali çok yüksek.

Saray “merkezde bir siyasi oluşumu” tehdit ve tehlike olarak görüyor. Merkez siyasette adı geçebilecek isimleri kendi yanındaymış gibi göstermek istemesi çok normaldir.
Yani bana göre Erdoğan Çiller’e değil Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, meteorolojiden sorumlu bakanlık bile vermez. Ama merkezde bir siyasi oluşum kurulmadan önce “Kimse heveslenmesin, merkezdeki bütün isimler benimle birlikte” mesajını vermek için Çiller ve ailesini posasını çıkarıncaya kadar kullanır. Eğer Erdoğan, Çiller adının bir işe yarayacağına inansa bugüne kadar çoktan teklif götürürdü. Erdoğan eğer yukarıda yazdığım dedikodular doğruysa Çiller ailesinin kendisine muhtaç olduğunu biliyor. Bu durumu kullanmak ve her şeye rağmen eski AP-DYP çizgisinde olan ve Çiller’den medet umanları da bu yolla etkisizleştirmek istemesi siyaseten yanlış değildir.

Tahminim Çiller’in “Erdoğan’ın yanına yerleşecek” iddialarına cevap vermeyeceği yönündedir. O da durumu kendi lehine kullanmak, bu süreçte eşinin taleplerini iktidarın başına iletmekte avantajlı olacağını bilerek durumu idare etmek isteyecektir.
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller 30 Ağustos resepsiyonunda Erdoğan’a yakın bir yerde oturunca mı çıktı bu dedikodu bilmiyorum, iki gündür medyada bir “Tansu Çiller Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak” furyası estiriliyor.

İnsan ister istemez “Yok artık daha neler” diyor. Öyle ya bir kere Çiller’in yaşı çok ilerledi. Bu saatten sonra ne siyaseti yapacak? Ayrıca O‘nun siyasi hayatı 2002 yılında sona erdi.
Çiller 2002 seçimlerinden partisini baraj altında bıraktıktan sonra siyasi hayattan fiilen silindi. Bu seçimlerden sonra hiçbir siyasi faaliyet göstermeyen, kendisine gelen tüm teklifleri “görüşmeden” reddeden Çiller’in bundan sonra siyasette olacağını sanmıyorum.

Ancak buna karşı Erdoğan’ın bulunduğu yerlerde sık sık fotoğraf vermeye çalıştığı da bir gerçek. Yanında mutlaka eşi Özer Çiller de var.
Bazıları “dedikodu” mu yapıyor artık bilemiyorum, söylediklerine göre Özer Çiller’in birçok yerde mülkü varmış. Bunları otel ya da eğlence yeri olarak değerlendiriyormuş. İmar sorunları nedeniyle iktidara yakın olmak zorunda hissediyormuş kendini. Çünkü Erdoğan izin vermezse kimse iş yapamıyormuş, bunu bilen Özer Çiller de hiçbir fırsatı kaçırmayarak yanına eşini de alıp Erdoğan’a bağlılığını belirtmek için müthiş bir çaba harcıyormuş.

Tabii bu dedikodular yayılınca “Bunun siyasi sonucu olur mutlaka” diye düşünenler Tansu Hanım’a “Cumhurbaşkanı yardımcılığı” görevini layık bulmuşlar. Çiller’in Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı dedikodusu kimden çıktı bilmiyorum ama bunun “saray kaynaklı” olması ihtimali çok yüksek.

Saray “merkezde bir siyasi oluşumu” tehdit ve tehlike olarak görüyor. Merkez siyasette adı geçebilecek isimleri kendi yanındaymış gibi göstermek istemesi çok normaldir.
Yani bana göre Erdoğan Çiller’e değil Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, meteorolojiden sorumlu bakanlık bile vermez. Ama merkezde bir siyasi oluşum kurulmadan önce “Kimse heveslenmesin, merkezdeki bütün isimler benimle birlikte” mesajını vermek için Çiller ve ailesini posasını çıkarıncaya kadar kullanır. Eğer Erdoğan, Çiller adının bir işe yarayacağına inansa bugüne kadar çoktan teklif götürürdü. Erdoğan eğer yukarıda yazdığım dedikodular doğruysa Çiller ailesinin kendisine muhtaç olduğunu biliyor. Bu durumu kullanmak ve her şeye rağmen eski AP-DYP çizgisinde olan ve Çiller’den medet umanları da bu yolla etkisizleştirmek istemesi siyaseten yanlış değildir.

Tahminim Çiller’in “Erdoğan’ın yanına yerleşecek” iddialarına cevap vermeyeceği yönündedir. O da durumu kendi lehine kullanmak, bu süreçte eşinin taleplerini iktidarın başına iletmekte avantajlı olacağını bilerek durumu idare etmek isteyecektir.

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