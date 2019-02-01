 - TANKER İLE HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPIŞMASI SONRASI YANGIN ÇIKTI (1)

Ersan SAN - İstanbul
Kuzey Marmara Otoyolu İstoç- TEM Mahmutbey Yönü'nde tanker ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışma sonrası yangın çıktı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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-Olay yerinden görüntülenr
Ersan SAN - İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu İstoç- TEM Mahmutbey Yönü'nde tanker ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışma sonrası yangın çıktı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görüntü Dökümü: --------- -Olay yerinden...
Ersan SAN - İstanbul
Kuzey Marmara Otoyolu İstoç- TEM Mahmutbey Yönü'nde tanker ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışma sonrası yangın çıktı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntülenr