Tam teçhizat uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Emniyeti uyuşturucu tacirlerine yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Ümraniye'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.Operasyonda narkotik köpekleri de adreslerde arama yaptı.



Ümraniye Topağcı Mahallesi, Sertkaya Sokak'ta bulunan bir adreste narkotik köpeği Gold bir miktar uyuşturucu madde(Eroin) buldu. Adreslerdeki aramalar da bir süre devam ederken gözaltıların olduğu öğrenildi.