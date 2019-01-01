TAKSİM MEYDANI TRAFİĞE AÇILDI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL
Yılbaşı kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapanan Taksim Meydanı sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açıldı.
Görüntü dökümü:
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-Taksim meydanı
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL Yılbaşı kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapanan Taksim Meydanı sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açıldı. Görüntü dökümü: ------------- -Taksim meydanı -Trafikten görüntü -Genel ve...
Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL
Yılbaşı kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapanan Taksim Meydanı sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açıldı.
Görüntü dökümü:
-------------
-Taksim meydanı
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar