TAKSİM MEYDANI TRAFİĞE AÇILDI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL Yılbaşı kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapanan Taksim Meydanı sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açıldı.  Görüntü dökümü: ------------- -Taksim meydanı  -Trafikten görüntü -Genel ve...

TAKSİM MEYDANI TRAFİĞE AÇILDI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL
Yılbaşı kutlamaları nedeniyle araç trafiğine kapanan Taksim Meydanı sabah saat 06.00 itibariyle trafiğe açıldı. 

Görüntü dökümü:
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-Taksim meydanı 
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar 
 

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