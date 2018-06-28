TAKSİM MEYDANI'NI ŞİMŞEKLER AYDINLATTI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Taksim Meydanı'nı gece saatlerinde şimşekler aydınlattı.
Görüntü dökümü:
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-Taksim Meydanı
-Şimşeklerin aydınlatması
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Taksim Meydanı'nı gece saatlerinde şimşekler aydınlattı. Görüntü dökümü: --------------- -Taksim Meydanı -Şimşeklerin aydınlatması -Genel...
Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Taksim Meydanı'nı gece saatlerinde şimşekler aydınlattı.
Görüntü dökümü:
---------------
-Taksim Meydanı
-Şimşeklerin aydınlatması
-Genel ve detaylar