TAKSİM MEYDANI'NDA ATLI POLİSLERE VATANDAŞ İLGİSİ

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL

Taksim Meydanı'ndaki güvenlik önlemleri kapsamında görev alan atlı polislere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar atlı polislere bol bol özçekim yaptı. Bazı vatandaşların da atlı polislerin önünü keserek atları sevdiği görüldü.



Görüntü dökümü

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-Atlı polislerle özçekim yapanlar

-Atlı polisleri çekenler

-Atlı polislerin gezmesi

-Atı seven kadın

