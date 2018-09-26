TAKSİM'E KIŞ GELDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Aniden soğuyan hava ve yağmur İstanbullulara zor anlar yaşatıyor.

Taksim Meydanı'nda öğle saatlerinde bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Vatandaşların yağmurdan korunmak için açtığı şemsiler rüzgar nedeniyle kırıldı. Yağmur ve rüzgar nedeniyle bazı kişilerin yürürken bile zorlandığı görüldü.

Görüntü dökümü

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-Sağanak yağışın bastırması

-Vatandaşların kaçışmaları

-Rüzgarda kırılan şemsiyeler

-Yağmur altında yürüyenler

-Soğuktan korunmak için giyilen kışlık giysililer

-Kuşların peşinden koşarak oynayan çocuklar

-Genel ve detay görüntüler

