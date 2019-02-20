TAKSİM'E ÇÖKEN SİS BULUTUNUN HIZLANDIRILMIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Zeki GÜNAL / İSTANBUL
İstanbul'da sis akşamüzeri de etkili oluyor. Taksim'e çöken sisi bulutlarının hızlandırılmış görüntüleri ilginç görüntüler oluşturdu.
Görüntü Dökümü:
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-Taksim'e çöken sis bulutunun hızlandırılmış görüntüleri
Zeki GÜNAL / İSTANBUL İstanbul'da sis akşamüzeri de etkili oluyor. Taksim'e çöken sisi bulutlarının hızlandırılmış görüntüleri ilginç görüntüler oluşturdu. Görüntü Dökümü: --------------- -Taksim'e çöken sis bulutunun...
Zeki GÜNAL / İSTANBUL
İstanbul'da sis akşamüzeri de etkili oluyor. Taksim'e çöken sisi bulutlarının hızlandırılmış görüntüleri ilginç görüntüler oluşturdu.
Görüntü Dökümü:
---------------
-Taksim'e çöken sis bulutunun hızlandırılmış görüntüleri