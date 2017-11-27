Taksim'de sabah saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu !

Beyoğlu Tarlabaşı'ndaki camii inşatının devam ettiği alanda bulunan 3 katlı boş bir binada yangın çıktı.İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri olan Taksim Beyoğlu'nda çıkan yangın büyük korku ve paniğe neden oldu.Sabah saatlerinde 3 katlı boş bir binada çıkan yangın çevredeki vatandaşların durumu farketmesiyle kısa sürede söndürüldü.

Tarlabaşı'ndaki 3 katlı boş binada saat 07.30 sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktığı öğrenildi.Çevredeki vatandaşların durumu farketmesi üzerine hemen itfaiye ekiplerine haber verildi.Yangının çıktığı noktaya Beyoğlu, Şişli, Seyrantepe ve Fatih belediyelerinin itfaiye ekipleri katıldı.Olay yerine gelen ekipler çıkan yangını 45 dakika içerisinde söndürerek kontrol altına aldı.

Yangının ise henüz çıkış sebebi bilinmiyor.