Taksim'de iğrenç olay ; Para karşılığında bakın ne teklif etti

İstanbul Taksim'de meydanında yaşandığı iddia edilen olayın perde arkası öğrenildi.İddialara göre takım elbiseli , yaşlı bir adamın 18 -22 yaşları arasındaki genç erkek çocuklarının yanına giderek onlara teklifte bulunduğu öğrenildi.

O yaşlı adamın konuştuğu gençlerden biri yaptığı açıklamalarda ; " Bana çok yakışıklı ve tatlı olduğumu , söyledi. Ayrıca her buluştuğumuzda bana 50 ile 100 arasında para vereceğini söyledi.Daha sonrada cep telefonu numaramı istedi fakat ben vermedim." ifadelerini kullandı. Yaşanan bu olaylar sonrası harekete geçen polis memurları o yaşlı adamı yakalamak için hakkında yakalama kararını çıkarttı.