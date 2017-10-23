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Taksim'de iğrenç olay ; Para karşılığında bakın ne teklif etti

İstanbul'un göbeğinde Taksim'den şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü.Takım elbiseli yaşlı bir adamın 18-22 yaşları arasındaki erkek çocukların yanına giderek onlara para karlışığında görüşme talep ettiği öğrenildi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 12:49
Taksim'de iğrenç olay ; Para karşılığında bakın ne teklif etti

İstanbul Taksim'de meydanında yaşandığı iddia edilen olayın perde arkası öğrenildi.İddialara göre takım elbiseli , yaşlı bir adamın 18 -22 yaşları arasındaki genç erkek çocuklarının yanına giderek onlara teklifte bulunduğu öğrenildi.

O yaşlı adamın konuştuğu gençlerden biri yaptığı açıklamalarda ; " Bana çok yakışıklı ve tatlı olduğumu , söyledi. Ayrıca her buluştuğumuzda bana 50 ile 100 arasında para vereceğini söyledi.Daha sonrada cep telefonu numaramı istedi fakat ben vermedim." ifadelerini kullandı. Yaşanan bu olaylar sonrası harekete geçen polis memurları o yaşlı adamı yakalamak için hakkında yakalama kararını çıkarttı.

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