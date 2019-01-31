TAKSİM CAMİİ'NİN MİNARELERİNE KÜLAHLAR YERLEŞTİRİLDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden caminin iki minaresinden birine dün akşam saatlerinde külah yerleştirilmişti. Minare külahının üstüne hilali de bu sabah konuldu.  Öğle saatlerinde de diğer minarenin...

TAKSİM CAMİİ'NİN MİNARELERİNE KÜLAHLAR YERLEŞTİRİLDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()
Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden caminin iki minaresinden birine dün akşam saatlerinde külah yerleştirilmişti. Minare külahının üstüne hilali de bu sabah konuldu.  Öğle saatlerinde de diğer minarenin külahı vinç yardımıyla minarenin üstüne yerleştirildi. Çelik külahların 8 ton ağırlığında olduğu belirtildi.


Görüntü dökümü
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-Minarenin dün yerleştirilen külahının üstüne hilal yerleştirilmesi 
-Diğer minarenin külahının yerleştirilmesi
-Genel ve detay görüntüler
 

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