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Taksicinin boğazını kesen kişi katliam yapacaktı !

Adana'da korkunç cinayet..Taksicinin boğazını kesen kişi katliam yapacaktı.60 yaşındaki taksici Yaşar Özgan boğazı kesilmiş halde bulununca güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:02
Taksicinin boğazını kesen kişi katliam yapacaktı !

Adana'da taksicinin katili yoğun araştırmalar sonucunda özel güvenlikçi Fuat Demirdelen'in olduğu ve taksiciyi Fuat Demirdelen'in öldürdüğü öğrenildi.Cinayet zanlısının ayrıldığı nişanlısı Nurten A,'nın tüm ailesini öldürdükten sonra, genç kızı kaçırmayı da  planladığı ortaya çıktı.

Yaşanan bu korkunç olayın dün sabah saatlerinde kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldiği öğrenildi.Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgan'ın cesedinin yanındaki taksiyi incelemeye aldı. Ekipler, Özgan'ın defalarca bıçaklandığını ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit etti. Cinayet zanlısının kimliği  görgü tanıklarının ifadesiyle tespit edildi.

Katil zanlısı suç aleti bıçak ve av malzemeleriyle birlikte saklandığı yerde yakalandı.Demirdelen, zırhlı araca bindirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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