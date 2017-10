Taksiciler Uber'i ByLock'a benzetti! Uber nedir?

Son günlerde oldukça popüler olan ve günden güne pek çok kişinin kullanmaya başladığı telefon uygulaması Uber, alternatif taksi hizmeti sunuyor. Buna karşılık haksız kazanç elde ettiği gerekçesi ile taksicilerden büyük tepki topluyor.

İstanbul Taksi Sahipleri Derneği'nin dün Yeşilköy WOW Hotel'de düzenlediği ve birçok taksici derneği ile AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, CHP İstanbul Mİlletvekili Zeynel Emre ve MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya da katıldığı toplantıda, taksiciler Uber'e neden hayır dediklerini anlattı.

BU UYGULAMA BYLOCK'A BENZİYOR

İstanbul Taksi Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, uygulamayı ByLock'a benzeterek yolcuları yönlendirdiklerini iddia etti. Taksi duraklarının olmamasına da değinen Fahrettin Can, bir taksi plakasının çok yüsek paralara mal edildiğini ve uzun yıllar emek verildiğini savundu. Taksilerin zamanla yolcu bulamama ile karşı karşıya kalacaklarını da ekleyen Fahrettin Can, Uber uygulamasının iletişimini kesip çok ağır ceza-i müeyyideler uygulanmasını istediklerini belirtti.

PEKİ VATANDAŞ NEDEN UBER'İ TERCİH EDİYOR?

Taksicilerin Uber'i protesto etmesine yönelik olarak sosyal medya Uber'e destek çıktı. Sıralanan nedenler arasında; taksicilerin 'Trafik var' diyerek yolcu almamaları, trafik varken yolcu alsa da yolcunun taksici tarafından kötü muameleye maruz kaldığı, navigasyon kullanıp yolcuya yardımcı olmaya çalışmamaları ve taksicinin yolu uzatarak ödenecek meblayı yüksek tutmaya çalışması gibi pek çok neden yer alıyor.

UBER NEDİR ?

2009 yılında ilk defa San Francisco'da uygulamaya geçen Uber, kullanıcılarına özel sürücülerle özel araç hizmeti sunuyor. Google tarafından uygulamaya geçen Uber, Google Maps üzerinden çalışarak, kullanıcıların akıllı telefonlarından bulundukları noktaya göre özel taksiler çağırabiliyorlar. Sürücünün kim olduğu görüp, aracın gelişini de takip edebiliyorlar.

Ancak Uber'in ücretleri biraz daha farklı. Kullanıcı, uygulamadan başlangıç ve bitiş noktasını ve aracın çeşidini seçtiği takdirde daha yolculuk başlamadan fiyatın ne olacağını görebiliyor. Kredi kartı ile de ödeme imkanı sunan uygulamada, bir başka Uber kullanıcısı ile aynı zamanda, aynı yolculuğu yapacak olduğunuzda, hem yolu hem de ücreti paylaşma imkanınız oluyor.