TAKLA ATAN ARAÇTAN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()

D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir araca arkadan çarptı ardından takla attı. Takla atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, D -100 Karayolu Edirne yönünde meydana geldi. M. K. idaresindeki 34 ZPP 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, B. K. idaresindeki 34 DT 3493 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 ZPP 98 plakalı otomobil takla attı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada alkollü olduğu idda edilen 34 ZPP 98 plakalı otomobilin sürücüsü M. K, takla atan araçtan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten sağlanan trafik, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.



Görüntü Dökümü:

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-Takla atan araçtan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Ambulans

-Genel ve Detaylar

