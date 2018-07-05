Tacizcisin'in Dilini Koparmıştı

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ebru O. Ve avukatı katıldı. Duruşmada geçen celse sanık Mert O. Ebru O.'yu sevgilisine benzettiğini iddia etmişti ve bu duruşmaya kız arkadaşını tanık olarak getireceğini söylemesine rağmen duruşmaya katılmamaları dikkat çekti.Olay günü Ebru O. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı alt geçidini kullandı. Arkasından gelen sanık Mert O., E.O.'yu yüzünü kapatıp öpmeye çalıştı. Ebru O.'yu duvara yaslayıp dudağından öptüğü esnada genç kadın ısırıp dilini kopardı ancak taciz bir süre daha devam etti. Ebru O.'nun direnmesiyle üzerine Mert O. olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine Mert O. hakkında ' Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmek ‘' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yapılan ilk duruşmada avukatların itirazı üzerine dava dosyası Bakırköy 3.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme eylemin ‘nitelikli cinsel saldırı' suçunun oluşturup oluşturmadığı yolunda delilleri takdir ve tartışmanın ağır ceza mahkemesinde olduğunu vurguladı. Sanık duruşmada müştekiyi kız arkadaşı sandığını ve sürpriz yapmak için böyle bir şey yaptığını söyledi.

SAVCI: SANIK SAVUNMASI MAKUL VE GEÇERLİ DEĞİL!

Duruşmada savcı mütalaasını açıklayarak, sanığın ‘‘kız arkadaşına sandığı ve sürpriz yapmak istedim'' savunmasının makul ve geçerli bir savunma olmadığının altını çizildi. Ayrıca Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanık Mert O.'nun eylemin Türk Ceza Kanunu (TCK) 102/2 maddesi kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dava dosyasının gönderildiği hatırlatıldı. Ancak savcı ‘' Sanığın eylemini organ sokma niteliğinde olmadığı, organ sokma niteliğinde olması için eylemin cinsel organa yönelik olması gerektiği ve sanığın eylemi TCK 102/1-1. ‘' Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmek ‘' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edildi.

‘SANIĞIN CEZALANDIRILMASINA KATILIYORUZ’

Duruşmada savcının mütalaasının ardından Ebru O.'nun avukatı mütalaada sanığın cezalandırılma kısmına katıldıklarını ancak 'Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmek ‘' suçu noktasında mütalaaya katılmadıklarını ve yazılı olarak itirazda bulunacaklarını söyleyerek mahkemeden süre istedi.Mahkeme tarafların mütalaa karşı savunmaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2018, 12:28