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Tacizci Babasını Gizli Kamera İle Kaydetti!

Kayseri'de öz babası tarafından cinsel tacize maruz kalan 22 yaşındaki F.K, eve yerleştirdiği gizli kamera ile babasının taciz anını saniye saniye kaydetti...

05 Haziran 2017 Pazartesi 15:41
Tacizci Babasını Gizli Kamera İle Kaydetti!

KAYSERİ'de 6 aydır babasının tacizine uğradığını iddia eden 22 yaşındaki F.K., odasına koyduğu gizli kamera görüntüleriyle polise başvurup şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan T.K., son duruşmada kızının şikayetinden vazgeçmesine rağmen tutuklandı.

Olay, geçen 21 Mart'ta merkez Kocasinan İlçesi Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Esnaf babası T.K.'nın bir süredir cinsel tacizine uğradığını iddia eden F.K., odasına yerleştirdiği gizli kamera ile babasının odaya ve yatağına girişini kaydetti. Çektiği kamera görüntüleri ile polise başvuran F.K., babasından şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanık T.K. ile kızı F.K. hazır bulundu. Duruşmada, daha önce şikayetçi olduğu babasına iftira attığını söyleyen genç kız, "Ben yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Babam bana bir şey yapmadı" dedi. Sanık T.K. ise savunmasında, "Benim kızıma böyle bir şey yapmam söz konusu değildir. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Alınan ifadelerin ardından F.K.'nin odasına yerleştirdiği gizli kameraya kaydedilen görüntüler, ayrı ayrı hem genç kıza hem de babasına gösterildi. Görüntülerde taciz olduğu kanaatine varan mahkeme heyeti, F.K.'nın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Duruşma karar için 14 Haziran'a ertelenirken, T.K. cezaevine konuldu.



Son Güncelleme: 05.06.2017 16:01
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