SUUDİ KONSOLOSLUĞUNUN ETRAFINA GÜVENLİK ŞERİDİ OLUŞTURULDU

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul
Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme heyetindeki Suudiler'in gelişinin ardından, Başkonsolosluk binası etrafına güvenlik şeridi çekildi. Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında gazeteciler, Başkonsolosluk binasından uzaklaştırılarak şeridin dışına çıkarıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Gazetecilerin binadan uzaklaştırılması
-Ekiplerin güvenlik şeridi çekmesi