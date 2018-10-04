İSTANBUL'da evrak işleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.



İstanbul'da önceki gün Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Washington Post muhabiri Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan henüz haber alınamadı. Yaşanan bu gelişme üzerine Suudi Arabistan Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kayıp Cemal Kaşıkçı için izahat istendi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz kadarıyla Suud vatandaşı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkosolosluğu'nda" yanıtını vermişti.

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