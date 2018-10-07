SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA HAREKETLİLİK

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İbrahim MAŞE- Güven USTA, İSTANBUL()
Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı için, Levent'te yer alan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bekleyiş sürüyor. Yaklaşık 2 saat önce başkonsolosluk binasına lüks araçlar ile giren yetkililer, binadan çıkış yaptı.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gelen yetkililerin, daha önce Türkiye'ye gönderilen polisler olduğu ileri sürüldü.
Görüntü dökümü
---------------
-Yetkililerin başkonsolosluktan ayrılması
-Genel ve detaylar