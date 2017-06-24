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Sürücü Direksiyonda Bayıldı, Yolcular Büyük Panik Yaşadı

Maltepe'de seyir halindeki yolcu minibüsünün sürücüsü bayıldı. Kontrolsüz kalan araç kırmızı ışıkta bekleyen bir kuryeyi altına aldı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 17:39
Sürücü Direksiyonda Bayıldı, Yolcular Büyük Panik Yaşadı

Pendik - Kadıköy hattında çalışan minibüsün 35 yaşındaki sürücüsü Özcan Can henüz belirlenemeyen nedenle bayılınca, araç kırmızı ışıkta bekleyen pizzacı kuryesine arkadan çarptı. Motosiklet ve üzerindeki Mustafa Karadeniz  minibüsün altında sürüklenirken yolcular frene basarak aracı durdurdu.

Minibüsün durdurulmasının ardından baygın sürücü ayıltıldı. Kurye Karadeniz belinden hafif yaralanırken sürücü Özcan Can gözaltına alındı. Sürücü Özcan Can'ın  yoklama kaçağı olduğu öğrenildi.

Yaralı Mustafa Karadeniz,  “Kırmızı ışıkta duruyordum arkadaş geldi bana vurdu. İçinde müşterisi o bastı frene durdurdu" diye konuştu. Karadeniz ambulansla hastaneye götürüldü.



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