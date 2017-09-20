Galeriler Videolar
İstanbul 35°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
105237
ALTIN
146.996
DOLAR
3.4754
STERLİN
4.7053
EURO
4.1745
Abdullah Gül, 'Üniversitelerin kalitesini iyileştirmemiz lazım'
Abdullah Gül, 'Üniversitelerin kalitesini iyileştirmemiz...
Irak'a kaçan 7 terörist teslim oldu
Irak'a kaçan 7 terörist teslim...
Gülse Birsel, TEOG hop diye neden ortadan kalktı?
Gülse Birsel, TEOG hop diye...
Türkiye'nin ilk 5 traktör firmasından biri, Hindistan'a satıldı
Türkiye'nin ilk 5 traktör firmasından...
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti!
Hırsızların rahatlığı pes dedirtti!

Suriyeli öğrenciler imam hatiplere yönlendiriliyor

Türkiye’de sayıları 4 milyona yaklaşan Suriyeli sığınmacılara bu yıl verilecek eğitim ve öğretimin esasları gözden geçirilirken, ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen genelgede 'Suriyeli nüfusun yoğun yaşadığı yerlerde ihtiyaç ölçüsünde Suriyeli öğrencilerin İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip liselerine yönlendirilmesi' istendi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:49
Suriyeli öğrenciler imam hatiplere yönlendiriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın isteği üzerine, 'Geçici koruma statüsünde' olan başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye'de yaşayan yabancıların eğitim hizmetlerine ilişkin tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi için 'Yabancıara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri İl Komisyonları' oluşturuldu. Komisyonlar, bakanlığın belirlediği kararların nasıl uygulanacağını ele aldı. İstanbul’daki komisyonun aldığı kararlar, 'Konunun önemi'  göz önüne alınarak gereğinin yerine getirilmesi amacıyla tebliğ edildi. Bu kararlar, okulların açılmasından hemen önce tekrar hatırlatılırken titizlikle uygulanması istendi. İstanbul'da da yapılan toplantıda alınan karara göre, valilik onayı ile 39 ilçelerden bir bölümünde oluşturulan geçici eğitim merkezlerinde 1,2, 5 ve 9'uncu sınıflar dışında 3, 4, 6, 7, 8,10, 11 ve 12'nci  sınıf düzeyinde eğitim -öğretime devam etmeleri benimsendi.

'İmam hatiplere yönlendirin'

İstanbul'daki 39 ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıda "Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı yerlerde ihtiyaç ölçüsünde ilgili yazı çerçevesinde Suriyeli öğrencilerin İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip lLselerine yönlendirilmesi" istendi.

Suriyeli ve diğer yabancı öğrencilerin Mesleki Teknik Anadolu Liseleri, mesleki eğitim merkezleri, çok programlı Anadolu Liseleri, Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki Açık öğretim Lisesine kayıtlarının belirlenen koşullara göre yapılması talimatı verilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Kitlesel akın ile ülkemize gelen yabancıların eğitim öğretim çağında olanların, MEB'e bağlı her türlü derecedeki eğitim kurumuna (yüksek öğretim hariç) kayıtlarının yapılabilmesi için ilgili kurumlarca 'Yabancı tanıtım kartı' şartı aranarak, öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından uygun görülenlerin kayıtlarının yapılması. "

Yazıda 6 bin 458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma konumunda tanımlanan ancak ikamet izni alamayan veya yabancı  kimlik numarası edinemeyen kişilere ilişkin eğitimin nasıl yapılacağına dair hatırlatma da yapıldı. Seviye Tespit Sınavı Denklik Yönetmeliği'nin 16’ncı maddesinde; Savaş ve benzeri nedenlerle belgelerini ispat edemeyenler için;belirlenen alanları kapsayacak sınav düzenleneceği vurgulandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, valilik makam onayı olmayan geçici eğitim merkezlerinin kapatılmasını, sivil toplum kuruluşların ait binalarda bulunan geçici eğitim merkezlerinin resmi okul binalarına alınmasının sağlanmasını istedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abdullah Gül, 'Üniversitelerin kalitesini iyileştirmemiz lazım'
Abdullah Gül, 'Üniversitelerin kalitesini iyileştirmemiz lazım'
Irak'a kaçan 7 terörist teslim oldu
Irak'a kaçan 7 terörist teslim oldu
Gülse Birsel, TEOG hop diye neden ortadan kalktı?
Gülse Birsel, TEOG hop diye neden ortadan kalktı?
Bakan Fakıbaba'ya "kotaları kaldırın" ziyareti
Bakan Fakıbaba'ya "kotaları kaldırın" ziyareti
"Ülker 1 Nisan Şakası" reklamına rekor ceza geldi !
"Ülker 1 Nisan Şakası" reklamına rekor ceza geldi !
Hamile kadın kendini acındırarak hırsızlık yaptı !
Hamile kadın kendini acındırarak hırsızlık yaptı !
Balıkesir'de katliam gibi kaza 41 kişi yaralandı !
Balıkesir'de katliam gibi kaza 41 kişi yaralandı !
Bakan'dan MİT personellerini kaçıran Pkk ile açıklama geldi !
Bakan'dan MİT personellerini kaçıran Pkk ile açıklama geldi !
32 ilde FETÖ operasyonu: 125 kişi hakkında yakalama kararı
32 ilde FETÖ operasyonu: 125 kişi hakkında yakalama kararı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim