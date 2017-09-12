Suriyeli çocukları aylığı bin liraya kiralayıp dilendirmişler !

İstanbul'da Suriyeli çocukları kiralayarak zorla dilendiren bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 12 çete üyesi gözaltına alındı. Polis, Halep'teki ailelerinden ayda bin liraya kiralanarak İstanbul'a getirilen çocukları Küçükçekmece'de iki adreste tutarak dilendiren çetenin elinden yaşı küçük 36 çocuk ile 57 yetişkini kurtardı. Çete üyelerinde dilendiricilikten temin edildiği belirlenen 40 bin lira ele geçirildi.

ZORLA MENDİL SATTIRILIYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, beş ay önce Suriyeli bir çocuğun zorla dilendirildiğini, çocuğa mendil sattırıldığını tespit etti. Soruşturma başlatan polis, yaptığı araştırmalarda Suriyeli çocuğun Halep'teki ailesinden para karşılığında kiralandığını belirledi. Bir dilencilik çetesi tarafından kiralandığı anlaşılan çocuğun Halep'teki ailesine her ay para gönderildiğini de saptayan polis, soruşturmayı derinleştirdi.

ÇETE ÜYELERİ SURİYELİ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, benzer şekilde dilendirilen onlarca çocuk olduğunu belirleyen polis, çocukları dilendiren çete üyelerini de tespit edip takibe aldı. Takibe alınan Suriye uyruklu 14 çete üyesinin dilendirdikleri çocukları Halep'teki ailelerinden aylık bin liraya kiraladıkları öğrenildi.

ÇOCUKLARI ZORLA TUTUYORLARDI

Çalışmalarda çocukların zorla tutulduğu iki adresi de belirleyen polis, Küçükçekmece'deki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda adreslerde zorla tutulan ve baskıyla dilendirilen Suriye uyruklu 36 çocuk ile 57 yetişkin kurtarıldı. Çocukları zor kullanarak dilendirdikleri belirlenen 14 kişilik çeteden 12'si de adreslere yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alınırken, iki çete üyesinin Suriye'ye kaçtığı öğrenildi.

40 BİN LİRA VE DÖVİZ ÇIKTI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen çete üyelerinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda dilendiricilikten temin edildiği belirlenen 40 bin 819 Türk lirası ile 143 euro, 427 dolar ele geçiren polis, yaşı küçük 36 çocuğu koruma altına aldı. Çete üyelerini sorgulayan polis, yetişkin 57 dilenciyi ise ülkelerine geri gönderecek.

.