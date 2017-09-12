Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108789
ALTIN
146.552
DOLAR
3.4315
STERLİN
4.5534
EURO
4.0959
Milli Takım teknik direktörü alkollü araç kullandığı için tutuklandı !
Milli Takım teknik direktörü alkollü...
Akıncı Üssü Eski Filo Komutanı Azimetli: 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum' !
Akıncı Üssü Eski Filo Komutanı...
Boynundaki şalı go-kart aracının lastiğine dolanan hemşire, ölümden döndü
Boynundaki şalı go-kart aracının lastiğine...
İnternet ile bağlarınızı koparmaya hazır mısın? 'Teknolojik Uyku Festivali' başlıyor...
İnternet ile bağlarınızı koparmaya hazır...
12 Eylül darbesi Taksim'de protesto edildi
12 Eylül darbesi Taksim'de protesto...

Suriyeli çocukları aylığı bin liraya kiralayıp dilendirmişler !

İstanbul'da polisin çökerttiği çetenin yaptıkları ağızları açık bıraktı.Suriyeli çocukları aylığı bin liraya kiralayıp zorla dilendiriyolardı.Çeteyi çökerten polis 36 çocuğunda hayatını kurtarmış oldu.

12 Eylül 2017 Salı 15:14
Suriyeli çocukları aylığı bin liraya kiralayıp dilendirmişler !

İstanbul'da Suriyeli çocukları kiralayarak zorla dilendiren bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 12 çete üyesi gözaltına alındı. Polis, Halep'teki ailelerinden ayda bin liraya kiralanarak İstanbul'a getirilen çocukları Küçükçekmece'de iki adreste tutarak dilendiren çetenin elinden yaşı küçük 36 çocuk ile 57 yetişkini kurtardı. Çete üyelerinde dilendiricilikten temin edildiği belirlenen 40 bin lira ele geçirildi.

ZORLA MENDİL SATTIRILIYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, beş ay önce Suriyeli bir çocuğun zorla dilendirildiğini, çocuğa mendil sattırıldığını tespit etti. Soruşturma başlatan polis, yaptığı araştırmalarda Suriyeli çocuğun Halep'teki ailesinden para karşılığında kiralandığını belirledi. Bir dilencilik çetesi tarafından kiralandığı anlaşılan çocuğun Halep'teki ailesine her ay para gönderildiğini de saptayan polis, soruşturmayı derinleştirdi.

ÇETE ÜYELERİ SURİYELİ ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, benzer şekilde dilendirilen onlarca çocuk olduğunu belirleyen polis, çocukları dilendiren çete üyelerini de tespit edip takibe aldı. Takibe alınan Suriye uyruklu 14 çete üyesinin dilendirdikleri çocukları Halep'teki ailelerinden aylık bin liraya kiraladıkları öğrenildi.

ÇOCUKLARI ZORLA TUTUYORLARDI

Çalışmalarda çocukların zorla tutulduğu iki adresi de belirleyen polis, Küçükçekmece'deki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda adreslerde zorla tutulan ve baskıyla dilendirilen Suriye uyruklu 36 çocuk ile 57 yetişkin kurtarıldı. Çocukları zor kullanarak dilendirdikleri belirlenen 14 kişilik çeteden 12'si de adreslere yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alınırken, iki çete üyesinin Suriye'ye kaçtığı öğrenildi.

40 BİN LİRA VE DÖVİZ ÇIKTI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen çete üyelerinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda dilendiricilikten temin edildiği belirlenen 40 bin 819 Türk lirası ile 143 euro, 427 dolar ele geçiren polis, yaşı küçük 36 çocuğu koruma altına aldı. Çete üyelerini sorgulayan polis, yetişkin 57 dilenciyi ise ülkelerine geri gönderecek.

.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı Üssü Eski Filo Komutanı Azimetli: 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum' !
Akıncı Üssü Eski Filo Komutanı Azimetli: 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum' !
Soruşturma sonrası Rektör istifa etti!
Soruşturma sonrası Rektör istifa etti!
Mağdur askerler Kadıköy'de 12 Eylül'ü protesto etti!
Mağdur askerler Kadıköy'de 12 Eylül'ü protesto etti!
Çarptığı yavru köpeğin üstünden ikinci kez geçerek öldürdü!
Çarptığı yavru köpeğin üstünden ikinci kez geçerek öldürdü!
Muğla'da 36 yaşındaki kadın kendini asarak intihar etti
Muğla'da 36 yaşındaki kadın kendini asarak intihar etti
12 Eylül darbesi Taksim'de protesto edildi
12 Eylül darbesi Taksim'de protesto edildi
İlköğretim Okulu servisinde faciadan dönüldü !
İlköğretim Okulu servisinde faciadan dönüldü !
Siirt'teki kimyasal zehirlenme ile ilgili açıklama yapıldı
Siirt'teki kimyasal zehirlenme ile ilgili açıklama yapıldı
Adliye önünde bıçaklı kavga 3 kişi yaralandı !
Adliye önünde bıçaklı kavga 3 kişi yaralandı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim