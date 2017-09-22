Suriye'li anne ve kızını öldürüp , kireçlemişler !

Olay, Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saat 22.00 sıralarında Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat’ı Üsküdar’da oturdukları evde kanlar içinde bulan apartman sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sonucunda anne Orouba Barakat ve kızı Halla Bakarat’ın olay yerinde bıçaklanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından anne-kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mahalle sakini bir kişi, “Gece bir baktık polisler kapıdaydı. Polis, ambulans bayağı bir kalabalıktı. Anne ve kızın boynunu keserek öldürmüşler. Gece olduğu için bizim de hiçbir bilgimiz yok. Suriyeli olduğu söyleniyor” ifadelerini kullandı.

“Cesetler dört gündür evdeymiş”

Bir başka mahalle sakini kadın ise cesetlerin 4 gündür evde olduğunu duyduğunu belirterek, “Duyduğumuz kadarıyla anne kız öldürülmüşler. Üzerlerine kireç dökmüşler, yataklarına koymuşlar. Çekip gitmişler. Cesetler 4 gündür evdeymiş, öyle deniliyor. İyi insanlardı, kimseye zararları yoktu” dedi.

Öte yandan, cinayete kurban giden anne ve kıza ait bir Otomobil ise kameralara yansıdı.

Suriye’de başlayan iç savaşın ardından ilk olarak İngiltere’ye oradan da Birleşik Arap Emirlikleri’ne geçen Orouba Barakat son olarak İstanbul’a gelerek burada yaşamaya başlamıştı. Orouba Barakat’ın gazeteci kızı Halla Barakat’ın ise Ortadoğu’ya yönelik haberler yapan bir yayın organında çalıştığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturması sürerken, olayı gerçekleştiren faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.