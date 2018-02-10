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Suriye, İsrail'in Uçağını Vurdu!

Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Suriye'de İran'a ait insansız hava aracı düşürdüğünü açıkladı. Ardından Suriye tarafından fırlatılan bir füzenin İsrail F-16'sı düşürdüğü bildirildi. Olay sonrası yapılan açıklamada ise, Şam'da yeniden bomba ve siren sesleri duyuluyor...

10 Şubat 2018 Cumartesi 11:05
Suriye, İsrail'in Uçağını Vurdu!

Suriye devlet televizyonunun haberine göre İsrail uçakları bu sabah bir askeri üssü vurmak üzere Suriye hava sahasına girdi. Haberde Suriye hava savunma sistemlerinin bir İsrail uçağını düşürdüğü belirtildi.

Reuters'ın ismini açıklamadığı bir Suriye hükümet yetkilisi de "İsrail düşman unsuru şafakta ülkemizin iç kesimlerindeki askeri üslerden birine karşı yeni bir saldırganlık sergiledi. Hava savunma sistemlerimiz buna karşı çıktı ve birden fazla uçağı vurduk" diye konuştu.

İSRAİL ORDUSU DOĞRULADI

İsrail ordusu da Suriye'de bir İsrail uçağı düştüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada İsrail'e ait F-16 savaş jetinin Suriye'de "İran'a ait üsleri" vururken hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Suriye İsrailin uçağını düşürdü... Şamda patlama sesleri Sirenler çalıyor

İsrail ordusunun verdiği bilgiye göre uçak İsrail topraklarına düştü ve pilotun durumu iyi. Sınırda yaşayanların yarım saat içerisinde çok sayıda patlama sesi duyduğu bildirildi.


Bu olaydan birkaç saat sonra Suriye Devlet Televizyonu Şam'da yeniden bomba sesleri duyulduğunu ve şehirde sirenlerin çaldığını aktardı.

Suriye medyasının aktardığı bilgiye göre İsrail uçakları son 1 saat içerisinde Şam çevresinde 10 üsse saldırdı. Hedeflerden birinin Suriye Cumhuriyet muhafızları 104. tugayı olduğu bildirildi. 

Son Güncelleme: 10.02.2018 11:52
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