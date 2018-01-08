Suriye'de TSK konvoyuna saldırı düzenlendi !

Daret İzze ilçesi yakınlarında TSK konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen saldırıda araçların 20-30 metre yakınına roketatar mermisi isabet etti.Şans eseri saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.Son dakika gelen bilgilere göre Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes gözlem görevi yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna roketatar saldırısı düzenlendiği öğrenildi.

Hatay ilinin karşısına denk düşen İdlib ili ve çevresi, 4-5 Mayıs'taki Astana anlaşmasında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti.

Ölen veya yaralanan olmayan saldırıda, araçlarda da herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.