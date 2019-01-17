SURİYE'DE MAHSUR KALAN SUDANLI KADIN ÜLKESİNE UĞURLANDI

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK / İSTANBUL ()

SURİYE'nin İdlib kentinde mahsur kalan 4 çocuk annesi Sudanlı Yusriyye Abdulkerim Hano, Atatürk Havalimanı'ndan ülkesine gitti. Hano'yu Sudan'ın Türkiye Büyükelçisi Yousif Elkordofani uğurladı. Bu sırada Hano ile birlikte Suriye'de mahsur kalan ve ailesini kaybeden diğer Sudanlı Tiyjani Wageei de ülkesine uğurlandı. Yaklaşık 8 yıl boyunca Suriye'de mahsur kalan Hano, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin yardımıyla Suriye'den çıktık" dedi. Hano'nun Suriye'den ülkesine gönderilmesi için Türkiye ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı çalışma başlatmıştı.

Suriye'nin İdlib kentinde bundan yaklaşık 8 yıl önce iç savaşın patlak vermesiyle birlikte mahsur kalan ve eşinden 2 yıl önce ayrıldığı için 4 çocuğuyla birlikte bir başına yaşam mücadelesi veren Yusriyye Abdulkerim Hano, Türkiye ve Sudan'ın işbirliğinde İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da desteğiyle İdlib'den çıkarıldı. İdlib'den önce Hatay'a getirilen Hano, buradan ülkesine gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi. Hano'yu Atatürk Havalimanı'ndan ülkesine uğurlamak üzere Sudan Türkiye Büyükelçisi Yousif Elkordofani karşıladı.



"KENDİMİZİ GÜVENLİ HİSSETTİRDİNİZ"

Suriye'de çok zor şartlar altında 4 çocuğuyla birlikte yaşam savaşı verdiğini söyleyen Hano, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin yardımıyla Suriye'den çıktık. Kendimizi güvenli bir şekilde hissetmemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah'a şükür babam, annem ve kardeşlerim var. Onlar da beni bekliyor. Fırınlarda çalıştım, evlerde çalıştım. Yapılan insani yardımlarla uzun süre ayakta kalabildim" diye konuştu.



"SUDAN ADINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Sudan Türkiye Büyükelçisi Yousif Elkordofani de, "Sudan adına Türkiye'ye ve İHH'ya çok teşekkür ederim. Aile Suriye'deydi. Güvenlik sorunu yaşamaktaydı. Bundan dolayı bizden de Sudan'a gelmek için yardım istediler. Bizim Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Türk Güvenlik güçlerinin de desteğiyle İdlib'den çıkardık. Birkaç saat sonra da Sudan'a gidecekler. Suriye'de yaşananlardan dolayı eşinden ayrıldı. Aile mağdur olmuş durumda. Tabi biz de yardımcı olacağız. Ortak bir işbirliğiyle buradan çıkardık. Türkiye ile Sudan arasında güvenlik işbirlikleri iyi durumda. Daha da iyi bir yere getireceğiz" dedi.



AİLESİNİ KAYBETMİŞ

Öte yandan Suriye'de yaşayan ve yardım isteyen bir başka Sudanlı Tiyjani Wageei de Sudan'a göndereceklerini söyleyen Elkordofani, "Kendisi de uzun zamandır Suriye'de yaşamaktadır. Ailesini ve çocuklarını kaybetmiş. İHH'deki arkadaşlarımızla yapılan irtibatla Suriye'den çıkardık ve Sudan'a götürüyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü

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- Sudan Büyükelçisinin konuşması

- Sudanlı kadının konuşması

- Çocuklardan detay

- Kadından detay

- Genel ve detay görüntüler

