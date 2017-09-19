Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İpekyolu İlçesi Cevdetpaşa Mahallesi Yeşilova Sokak'ta park halindeki minibüsten şüphelendi. Şüphe üzerine minibüste arama yapan polis ekiperi, bagaj kısmında 57 kilo 853 gram toz esrar bulundu. Olayla ilgili K.T. gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli K.T. tutuklandı.
Şüpheli araçtan 57 kilo 852 gram esrar çıktı!
Van'da polisin park halindeki bir minibüsten şüphelenerek yaptığı aramada 57 kilo 853 gram toz esrar ele geçirildi.
19 Eylül 2017 Salı 14:50