SULTANGAZİ'DE POMPALI TÜFEKLİ MARKET SOYGUNU KAMERADA

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ-Emin YEŞİL/İSTANBUL,()

Sultangazi'de biri kadın 2 soyguncu ellerindeki pompalı tüfekle girdikleri marketten bir miktar para aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın şüphelileri polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay geçtiğimiz Cuma günü saat 15.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, 1626. sokakta bulunan bir markette meydana geldi. Marketten içeri müşteri gibi giren soyguncular Muhittin G. (22) ile Yasemin A.(18) bir süre market içinde dolaştı. Ürün alan Yasemin A. kasaya ürünü verdiği sırada diğer soyguncu örtü altına sakladığı pompalı tüfeği çıkararak kasiyere doğrulttu. Büyük korku yaşayan görevli kasayı açmaya çalıştığı sırada soyguncu havaya doğru ateş etti. Kasada bulunan yaklaşık 500 lirayı alan soyguncular geldikleri araçla hızla olay yerinde kaçtı.

KAÇIŞLARI KISA SÜRDÜ

Güvenlik kameralarını inceleyen Sultangazi Asayiş Büro ekipleri şüphelilerin eşkallerini ve kaçış güzergahlarını tespit etti. Soyguncuların Gaziopmanpaşa'da bir benzinciden benzin aldığını belirledi. Asayiş Büro ekipleri Küçükköy'de Muhittin.G ile Yasemin A.'yı kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Aktüel görüntüler

-Olay yerinden görüntü

-Kasiyerin ağlaması

-Genel ve detaylar