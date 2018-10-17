SULTANGAZİ'DE FABRİKA YANGINI (1)

Emin YEŞİL / İstanbul Sultangazi Habipler'de bulunan bir fabrika alev alev yanıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Görüntü Dökümü: ----------- -Yangından görüntüler