Sultanahmet'te Yapılan Kazıdan Müzenin Haberi Yok!

2011 yılında güçlendirme gerekçesi ile boşaltılan Basın İlan Kurumu'nun İstanbul Fatih'te bulunan binası, bodrum katında bulunan tarihi kalıntıların tespiti üzerine güçlendirmeden vazgeçilerek, Fatih Belediyesi KUDEB denetiminde yıkıldı. Korumu grubu 2 olarak belirlenen binanın kalıntıları, çevreden görünmeyecek şekilde galvaniz kaplama ile kapatıldı. Kalıntıların zarar görmemesi için kapatıldığının söylenmesi üzerine, arsanın önemli bir kısmının tarihi Binbirdirek Sarnıcı'na denk geldiği belirlendi.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, Tarihi Yarımada'da her türlü hafriyat çalışmasının İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne bilgi verilmesinin zorunlu olmasına rağmen, müzeye 500 metre mesafedeki bu alanla ilgili müzenin bilgisi yok.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile irtibata geçen Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin'e, müzenin yapılan kazıdan haberinin olmadığı ve Koruma Kurulu'na ihbarda bulunmaları gerektiği söylendi. Oluşturulan ihbar neticesinde ise konuya ilişkin bilgi ve belgelerin istenmesi üzerine Şahin Basın İlan Kurumu ile irtibat kurarak, kuruma ait parsel üzerinde herhangi bir kaçak kazı ve inşai uygulamanın olmadığı bilgisi verildi. Ancak kalıntıların ne olduğu açıklanmadı.

