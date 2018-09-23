SULTANAHMET CAMİİ'NDE CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE AŞURE DAĞITIMI YAPILDI



Haber: İSTANBUL

Muharrem ayı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 13 ilde valilikler aracılığıyla aşure dağıtımı yapıldı. İstanbul'da da üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu dev kazanlarda vatandaşlara aşure ikram edildi. Sultanahmet Camii'nde düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hüseyin Eren ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver katıldı. Kıratlı ve beraberindekiler, aşure kazanlarının başına geçerek, vatandaşlara ve turistlere ikramda bulundu. Aşure kuyruğunda Türkler kadar yabancı turistler de yer aldı. Recep Saraç, yabancı turistlerin gösterdiği ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. Arkadaşlarıyla ve ailesiyle Sultanahmet Camii'de düzenlenen etkinliğe her yıl katıldığını kaydeden Melahat Koç da Müslümanların Muharrem ayını tebrik etti.

Görüntü Dökümü:

-Kazanlardan görüntü

-Aşure dağıtımı

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