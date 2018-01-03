Süleyman Soylu , uyuşturucu satıcıları için polislere seslendi . 'Bacaklarını kırın ..!'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ,okul ve çevresinde uyuşturucu satanlar için sert ifadeler kullandu.Süleyman Soylu ; "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir.. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız"" diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın uyuşturucudan kazandığı paraya da değinen Soylu ;"Sürekli kamuoyuyla paylaştığımız bir rakam var. PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği yıllık gelir 1.5 milyar dolar. Bu az bir para değil. Bunların her birisi silah olarak ülkemizin huzurunu kaçırmak, miletimizin birliğine saldırı olarak geri dönmektedir ve bu bizim için önemli bir problem ve sorun alanıdır." ifadelerini kullandı.