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Süleyman Soylu'dan Hatun Tuğluk'un cenazesi ile ilgili açıklama

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, annesi Hatun Tuğluk'un cenazesindeki olaylar nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu .İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada , "Gerekli idari ve adli tahkikatlar da başlatıldı ve dün itibariyle gözaltılar da oldu" dedi.

14 Eylül 2017 Perşembe 16:10
Süleyman Soylu'dan Hatun Tuğluk'un cenazesi ile ilgili açıklama

Hdp Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un, annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine katılanlara saldırı düzenlenmiş, saldırının ardından Tuğluk'un cenazesi mezardan çıkarılmıştı. Dün yaşanan bu olaylardan ötürü son derece üzüntülü olduklarını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamada bulundu: "Biz terörle mücadele yapmayı kararlılıkla devam ettireceğiz ama bizim terörle mücadelemizin ana sebebi milletimizin ve ülkemizin birliği ve beraberliğidir. Bunu incitecek ve bunu sorgulatacak bir davranışı tasvip edemeyiz. Ölümün olduğu andan itibaren cenazenin sağlıklı bir şekilde defnedilebilmesi için Ankara Valiliğimiz elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Ama defin işleminin hemen ardından gelen bu olaylar bizi üzmüştür. Valimizle birlikte olay yerine gittik, ailelerle görüştük bize cenazeyi Tunceli'ye götürmek istediklerini söylediler. Bizde bu kararın yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri aldık. Gerekli idari ve adli tahkikatlar da başlatıldı ve dün itibariyle gözaltılar da oldu." 

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