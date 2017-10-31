Süleyman Soylu'dan Bülent Tezcan'a çok sert sözler !

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan dün yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için , "Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de." ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Tezcan'ın bu açıklamalarına İçişleri BaŞkanı Süleyman Soylu'dan çok sert yanıt geldi.Soylu yaptığı açıklamalarda "Tam 11 seçimdir halkın oyuyla demokratik bütün değerlerle bütünleşerek ve buluşarak milletin takdirini kazanmış bir lidere, devlet başkanına, bir Cumhurbaşkanı'na yönelik bu sözler kelimenin tam anlamıyla şeytan dilliğidir. Anadolu’da şeytan dili derler böylelerine. Ve bunun hesabı sorulur çok açık ve net" dedi.Süleyman Soylu ayrıca , "Bunun hesabı sorulur çok açık ve net" ifadlerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın yaptığı açıklamalar sonrasında avukatı Hüseyin Aydın aracılığı ile Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.