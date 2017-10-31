Galeriler Videolar
İstanbul 12°
az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109374
ALTIN
155.084
DOLAR
3.7809
STERLİN
4.9899
EURO
4.3981
Çorlu'da uçak kazası ! 1 kişi yaralandı
Çorlu'da uçak kazası ! 1...
Kırıkkale'de çok sayıda öğrenci tuz ruhundan zehirlendi !
Kırıkkale'de çok sayıda öğrenci tuz...
Hırvatistan'da Euroya Geçiyor!
Hırvatistan'da Euroya Geçiyor!
Kağıthane'de öğrenci servisine silahlı saldırı !
Kağıthane'de öğrenci servisine silahlı saldırı...
Erzincan'da korkunç kaza : 15 kişi yaralandı !
Erzincan'da korkunç kaza : 15...

Süleyman Soylu'dan Bülent Tezcan'a çok sert sözler !

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakkındaki ifadelerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert yanıt geldi.İşte Süleyman Soylu'nun o açıklamaları ...

31 Ekim 2017 Salı 10:46
Süleyman Soylu'dan Bülent Tezcan'a çok sert sözler !

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan dün yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için , "Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de." ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Tezcan'ın bu açıklamalarına İçişleri BaŞkanı Süleyman Soylu'dan çok sert yanıt geldi.Soylu yaptığı açıklamalarda  "Tam 11 seçimdir halkın oyuyla demokratik bütün değerlerle bütünleşerek ve buluşarak milletin takdirini kazanmış bir lidere, devlet başkanına, bir Cumhurbaşkanı'na yönelik bu sözler kelimenin tam anlamıyla şeytan dilliğidir. Anadolu’da şeytan dili derler böylelerine. Ve bunun hesabı sorulur çok açık ve net"  dedi.Süleyman Soylu ayrıca ,  "Bunun hesabı sorulur çok açık ve net" ifadlerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,  CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın yaptığı açıklamalar sonrasında  avukatı Hüseyin Aydın aracılığı ile Tezcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çorlu'da uçak kazası ! 1 kişi yaralandı
Çorlu'da uçak kazası ! 1 kişi yaralandı
Kırıkkale'de çok sayıda öğrenci tuz ruhundan zehirlendi !
Kırıkkale'de çok sayıda öğrenci tuz ruhundan zehirlendi !
MHP Lİderi Devlet Bahçeli'den İYİ Parti açıklamaları !
MHP Lİderi Devlet Bahçeli'den İYİ Parti açıklamaları !
IKBY, Sınır Kapısını Irak'a Teslim Edecek!
IKBY, Sınır Kapısını Irak'a Teslim Edecek!
Adana'da yağ fabrikasında yangın çıktı !
Adana'da yağ fabrikasında yangın çıktı !
Kağıthane'de öğrenci servisine silahlı saldırı !
Kağıthane'de öğrenci servisine silahlı saldırı !
Gaziantep Valiliği önünde bomba paniği !
Gaziantep Valiliği önünde bomba paniği !
Balıkesir Belediye Başkanı'da İstifa Etti!
Balıkesir Belediye Başkanı'da İstifa Etti!
Erzincan'da korkunç kaza : 15 kişi yaralandı !
Erzincan'da korkunç kaza : 15 kişi yaralandı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim