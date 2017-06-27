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Süleyman Soylu'dan Açlık Grevi Açıklaması!

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili bazı gazetelerde yayınlanan ilana tepki gösterdi.

27 Haziran 2017 Salı 14:21
Süleyman Soylu'dan Açlık Grevi Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili bazı gazetelerde yayınlanan ve altında 111 kişinin imzası bulunan ilana, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. İlanın, "DHKP-C üyesi iki terör örgütü mensubuna hamilik olduğunu" belirten Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün birtakım gazetelerde, DHKP-C terör örgütünün talimatlarına eksiksiz uyan, bu örgütün mensupları için gerçekleri saptırarak ilan verenler. Başınıza gelen en ufak olayda yardım istediğiniz polisin bilgisine, istihbaratına ve tespitlerine güvenmiyorsunuz, savcılara ve hakimlere de güvenmiyorsunuz ancak terör örgütü üyelerine güveniniz sonsuz.

Hepimizin devletini terör örgütü karşısında hareketsiz ve etkisiz hale getirmek, suçlu göstermek için yola çıkanlar. Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?

Peki terör örgütlerine cesaret vermek için bu ilanı yayınlayanlar?"



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