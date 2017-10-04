Suikast Timi Davası'nda Son! Karar Açıklanıyor...

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 46 kişinin yargılandığı Şubat ayından bu yana görülen davada bugün sona gelindi.

Mahkeme, sanıkların son sözlerini dinlediken sonra karar açıklanmasına başladı. Buna göre, eski Yarbay Hüseyin Yılmaz beraat etti, 31 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Eski tuğgenerale Gökhan Sönmezateş'e 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemki yaveri Ali Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet alanlar arasında. Mahkeme başkanı 30 sayfalık kararı okumaya devam ediyor.