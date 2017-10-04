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Suikast Timi Davası Bugün Nihayete Eriyor!

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 46 kişinin yargılandığı davada bugün sona gelindi. 

04 Ekim 2017 Çarşamba 10:52
Suikast Timi Davası Bugün Nihayete Eriyor!

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 46 kişinin yargılandığı davada bugün sona gelindi. 

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada sanıklardan Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Albay Ramazan Elmas'ın dosyasının ayrılması üzerine yargılanan sanık sayısı 47'den 46'a indi. Tümamiral Tezcan Kızılelma, tuğamiral Ünsal Coşkun ve bu davadan tutuksuz yargılanan yarbay Hüseyin Yılmaz, SEGBİS sistemi üzerinden duruşmaya katıldı.

GÜLEN'İN DOSYASI AYRILDI

Firari durumda olan aynı zamanda dosyanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen, sonradan yakalanan ve adli işlemleri Ankara'da devam eden Yarbay Özcan Karacan ve suikast timi üyelerinden firari yüzbaşı Burkay Karatepe için ise karar açıklanmayıp, dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

BİZ ÇİMENİZ, FİLLER TARAFINDAN EZİLDİK

Duruşmada son sözleri alınan sanıklardan MAK timi üyesi teğmen Burak İpek, mahkemenin hukuksuz bir yargı ile karar verdiğine vurgu yaparak tekrar yargılanmak istediğini ve kendilerine çimen benzetmesi yaparak fillerin bulundukları yerde ezildiklerini söyledi.

Sanıklardan Haldun Gülmez'in son sözü olarak 6 sayfalık bir yazı okuma isteğini Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ kabul etmedi.

Mahkeme, sanıkların son sözlerini dinledikten sonra kararını açıklayacak.

SANIKLAR HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

Sanıkların, 'Cumhurbaşkanına suikast', 'anayasayı ihlal', 'yasama organına karşı suç', 'hükümete karşı suç', 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme', 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama', 'zincirleme şekilde silahla tehdit', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret', 'kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma' suçlarından 6'şar kez müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Son Güncelleme: 04.10.2017 11:31
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