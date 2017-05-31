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Suç Şebekesine Tosya'da Operasyon!

Kastamonu Tosya'da suç şebekesine yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İzinsiz kazıdan uyuşturucu imalatına kadar sanıklar rüşvetle de suçlanıyor...

31 Mayıs 2017 Çarşamba 16:24
Suç Şebekesine Tosya'da Operasyon!

KASTAMONU'nun Tosya İlçesi'nde jandarmanın suç örgütüne yönelik düzenliği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandrama ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'İzinsiz kazı', 'Rüşvet', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' iddiasıyla 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç olaylarında kullanılan 1 dedektör, 1 laptop, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 otomobile el konuldu. Şüphelilerden 4'ü, jandarmadaki sorguları ardından serbest bırakıldı. Diğer 6 kişinin sorgusu ise sürüyor.



Son Güncelleme: 31.05.2017 16:29
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